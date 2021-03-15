شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد سرعة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر الاثنين، تزايد نسبي في سرعة الرياح، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع وجود غيوم متقطعة تؤثر على سطوع الشمس مع رفع محافظة الأقصر حالة الطوارئ لعدم استقرار حالة الطقس والتحذيرات من هبوب رياح محملة بالاتربة واحتمالية سقوط أمطار

وطالبت غرفة عمليات محافظة الأقصر السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرًا لعدم استقرار سرعة الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس اليوم.

وأكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر أن المحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في حالة الطقس موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكل الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر