شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على وحدة سكنية بفائدة 3% بالتقسيط على 30 عامًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تقديم سعر تنافسي للحصول على الوحدات السكنية جزء مهم جدًا، حيث إن أسعار فائدة 3% هو سعر تنافسي بشكل كبير جدًا مقارنة بأسعار الفائدة على الاقتراض.

وأضاف الدكتور على الإدريسي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، اليوم الاثنين، أن محدودي الدخل يمكنهم أن يحصلوا على احتياجاتهم من الوحدات السكنية بتسهيلات كبيرة جدًا.

وأوضح أن الرئيس السيسي وعد المواطنين بأن أي مواطن يريد الحصول على وحدة سكنية سوف يجدها، لافتًا إلى أن محدود الدخل يستطيع أن يحصل على وحدة سكنية بفائدة 3% على مدار 30 عامًا أقل من مقابل إيجار لأي شقة في المناطق الشعبية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع العقاري به حالة من حالات الرواج في الوقت الحالي، خاصة أننا مازلنا نمر بتداعيات فيروس كورونا.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، كشف تفاصيل برنامج التمويل العقاري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وكان الرئيس السيسي وجه أن تكون القروض بفائدة 3% متناقصة ومدة 30 عاما، على أن يخصص 100 مليار جنيه لدعم المبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف الأقساط ستكون في متناول متوسطي ومحدودي الدخل، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرض بالخارج تصل مدته إلى 30 عاما.

وأشار إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤوليه تناول تعزيز الثقة في الأداء المصرفي، مشيرا إلى أن حجم الودائع وصل إلى 5.3 تريليون جنيه خلال 5 سنوات بسبب ثقة المودعين في الاقتصاد المصري.

وتابع البنك المركزي يضمن ودائع المواطنين بشكل كامل»، لافتا إلى أن حجم ودائع الأفراد خلال 2016 بلغ 1.7 تريليون جنيه، ثم ارتفع إلى 3.6 تريليون خلال 2020.

ونفى نائب محافظ البنك المركزي الشائعات التي تردد حول توجه الدولة لعدم منح العملاء ودائعهم حال الرغبة في سحبها قائلا «كلام فارغ لم يحدث في تاريخ مصر.

ولفت إلى أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرت ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل بإجمالي 234 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة الإسكان المتوسط.

وأكد نجم إجراء إعادة هيكلة كاملة للبنك الزراعي عبر لجان مختصة، لافتا إلى أن البنك الزراعي يساعد على تنمية الريف.

وأوضح نجم أن عدد المستفيدين من مبادرة إعفاء المتعثرين من المديونية وصل إلى 307 آلاف عميل، مشيرا إلى أن 15 ألف عميل استفادوا من مبادرة تسمين العجول بفائدة 5%.

ولفت إلى أن قطاع السياحة تأثر بأزمة كورونا، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 28 مليار دولار بسبب ثقة المصريين في الاقتصاد.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهور، لافتا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 4.8%.

وأكد نائب رئيس البنك المركزي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، مشيرا إلى النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي تراجعت بنسبة كبيرة.