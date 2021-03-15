شكرا لقرائتكم خبر عن تحت «صنع في مصر».. 400 عارض يشاركون في معرض البازار يعرضون 28 حرفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق صبور، مستشار المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن 400 عارض من جميع المحافظات يشاركون في معرض البازار الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترويج لشعار «صنع في مصر» بجهاز تنمية المشروعات بصلاح سلام في القاهرة.

وأضاف «صبور» مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، خلال جولتها بالمعرض، أن جهاز تنمية المشروعات لديه 32 مكتبا على مستوى محافظات الجمهورية هم المسؤولون عن الترويج للمعرض في المحافظات وتقديم العارضين وفحص المنتجات، لافتا إلى أن شرط الاشتراك في المعرض أن يكون المنتج مصريا ويدويا.

وأشار إلى أن 700 عارض تقدموا للاشتراك في المعرض العام الجاري تم اختيار 400 من 29 محافظة يعرضون 28 حرفة.

وأردف أن المعرض يضم للمرة الأولى قسم للطفل المبدع به 17 عارض تتراوح أعمارهم من أربع سنوات إلى 16 عاما، مؤكدا أن القسم يلقى إقبالا من الجمهور.