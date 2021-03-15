شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 مصابين وإيجابية 151 مسحة بوباء كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا وفاة 4 مصابين بوباء كورونا المستجد، بينهم حالتان بمستشفيات العدوة المركزي، وحالة بمستشفى مغاغة العام، وحالة وفاة منزلية بمركز ملوي.

فيما كشفت التحاليل إيجابية 151 مسحة بالوباء بمدن وقرى المحافظة، يتم علاج أكثر من 75% منزليًا، و25% بمستشفيات العزل والحجر.

وشدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد، والالتزام بالقرارات المنظمة للوقاية، محذرًا من التهاون.