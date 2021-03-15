شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الأقصر» يتابع سير العمل في الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الاثنين، مدارس إسنا في بداية الفصل الدراسي الثاني لمتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

وتفقد وكيل تعليم الأقصر مدرسة التربية الفكرية بإسنا وانتظام الدراسة وتواجد الطلاب وأماكن الأنشطة المدرسية وحرص علي التدقيق في متابعة الوجبات الغذائية للطلاب بشكل دوري يومي ويتابعها موجهي الأغذية، كما تفقد الأتوبيس الخاص بالطلاب، تفقد مدرسة (الشيخ فضيلي الابتدائية المشتركة)، ومدرسة (إسنا الرسمية لغات) وكل فصولها رياض الأطفال، وابتدائي، وإعدادي، وثانوي.

وتابع وكيل تعليم الأقصر انتظام الطلاب والمعلمين في اليوم الدراسي، ومدى انتظام الدراسة بالمدرسة في كل التخصصات، وتفقد فناء المدرسة الذي يتم إنشائه بأحدث الطرق.

وفي نهاية جولته، أثنى وكيل تعليم الأقصر علي الجهد المبذول للجميع داخل مدارسهم، مشددًا على ضرورة الاستمرار على المستوى والحفاظ عليه، وشدد على ضرورة إلتزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على ضرورة المتابعة والالتزام بالإجراءات اليومية ومتابعة النظافة والتعقيم المستمر وتطبيق شروط التباعد والقياس الحراري للطلاب بصفة دورية مع ضرورة التبليغ الفوري في حال ظهور أي حالات أعراض خاصة بمرض فيروس كورونا بالتنسيق مع الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر أنه يمنح الموظف المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس الوزراء كما يمنح الموظف غير المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احدي المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، كما يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدي إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة .