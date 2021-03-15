شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية : تلقينا ١٥٢ ألف و٩٣٥ طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن المحافظة تلقت ١٥٢ ألف و٩٣٥ طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي ٩٥١ مليون و٣٧٨ ألف جنيه، وذلك حتى اليوم الإثنين.

وأوضح الدكتور رحمي، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول ١٩٧٣ طلب، رفض ٣٢٠ طلب، وجاري فحص عدد ١٥٠٦٤٢ طلب، مشيراً إلى تقديم المحافظة، كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات، وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.