شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتوفير احتياجات المواطنين بصورة كافية.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ5 جنيهات.

والجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات والفلفل الألوان بـ20 جنيها، والليمون بـ22 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.

- التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.

- اليوسفي بـ9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8 جنيهات.

البرتقال بسرة بـ8 جنيهات.