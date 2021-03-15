شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن البدء فى تنفيذ برنامج منظومة التحول الرقمى بمعهد البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر فبراير الماضي، والذى تضمن البدء في تنفيذ برنامج منظومة التحول الرقمي وتفعيله على أجهزة إدارة التدريب وإدارة المكتبة وعرضها تفصلياً على العاملين والتدريب عليها.

وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالمياً بلغ 24 بحثا، وتم نشر عدد 3 كتب، كما تمت المشاركة في فعاليات عدد (17 ) ورشة عمل، فضلا عن المشاركة في 6 مشروعات علمية.

وأضاف التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن المعهد تمكن من توقيع عدد 4 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، كما وقع المعهد اتفاقية تعاون مع جامعة فاروس بالأسكندرية، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة للمنتجات البترولية.

وذكر التقرير أنه تم قبول مشروع بحثي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان : "تخزين واحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون فى متراكبات بوليمر خرسانية صديقة للبيئة"، كما تم الحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد مركز التدريب بالمعهد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام السادس وذلك باعتباره من المراكز المتخصصة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب على المستوى القومي، وتم تقديم 4 محاضرات عن بعد، لعدد 80 متدربا.