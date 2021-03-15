شكرا لقرائتكم خبر عن «هذا ظلم» .. 25 مليون سوري يعيشون معاناة لم تشهدها البشرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور نادر عكو، الكاتب السوري، أن هيئة الأمم المتحدة استفاقت أخيرا على معاناة الشعب السوري وذكرت أن 60% من السوريين يعيشون معاناة.

ولفت الكاتب السوري خلال استضافته مع الإعلامي رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، إلى أن الرقم الذي ذكرته الأمم المتحدة لا يمت للواقع بصلة، مضيفا أن معاناة الشعب السوري بلغت 100%.

وتابع أن 25 مليون سوري يعانون معاناة لم يسبق للبشرية أن عانتها و«هذا ظلم»، مؤكدا أن سوريا هي بلد الحضارة وأول أبجدية في التاريخ وجدت في سوريا.