شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الأول الثانوي .. تعرف على خطوات الاستعلام عبر رابط وزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت نتيجة الصف الاول الثانوي قائمة الأكثربحًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عنها وخطوات استخدامه، الخميس الماضي.

وشمل رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 الذيأعلنت عنه وزارة التربية والتعليم خطوات استخدامه بالتفصيل، وتبدأ الخطوات بفتح موقع بوابة الثانوية العامة الخاص بالاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجاري، ثم اختيارالصف الدراسي المرغوب به.

بعد ذلك يقوم طالب الصف الاول الثانوي بتسجيلرقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له، ثم يقوم في الخطوة التالية بتسجيلالطالب الرقم القومي الخاص به.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم اختيارأيقونة خاصة بعرض نتيجة الصف الأول الثانوي.

«المصري اليوم» كانت قد نشرت رابط نتيجة الصف الاول الثانوي لعام 2021 مع ارتفاع معدل البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خلال الأيام الماضية.

وكان الصف الدراسي الثاني قد انطلق السبت الماضي، في محافظات مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

وشهدت الدراسة إقبال يتراوح بين المرتفع والمتوسط من قبل الطلاب في عدد من المحافظات، خلال اليومين الأوائل من انطلاقها.

وكانت الامتحانات الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة بمختلف المدارس والجامعات المصرية، قد تم إجراؤها بنجاح في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة .