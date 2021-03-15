شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية : تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامات.. وغلق 693 مركز للدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاثنين، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة حيث تم تحرير ١٤ محضرًا لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح مع ١٠ مواطنين بإجمالي مبلغ ٥٠٠ جنيه ولم يتم التصالح مع ٤ مواطنين وتم تحويلهم للنيابة العامة

وتابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض ١٢ سوقًا و7 أفراح ومآتم وغلق وتشميع ٢ مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٢٧٢ محضر للأفراد و٤٣ محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض ٨٥٧ سوقًا و٣٥٥ فرح ومآتم وتشميع وغلق ٦٩٣ مركز دروس خصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كل الإجراءات الاحترازية خوفًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفًا من الغرامة