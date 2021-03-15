شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك واللحوم بأنواعها فى مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار اللحوم اليوم في مصر

اللحم الكندوز من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

اللحم الضاني والبتلو 110 إلى 150جنيهًا للكيلو

اللحم الجملي: 100 جنيه للكيلو

اللحم الجاموسي: 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

يتراوح سعر السمك البلطي من 17 إلى 40 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر البوري الممتاز بين 42 إلى 70 جنيهًا للكيلو

وسعر قشر البياض بين من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو

وبلغ سعر فيليه البلطي بين 45 إلى 120جنيهًا للكيلو

ووصل سعر الجمبري من 80 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أما القراميط 20 جنيهًا للكيلو

والمكرونة السويسي 60 جنيهًا للكيلو

والمكرونة الخليجي 45 جنيهًا للكيلو

وسعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-200 جنيه للكيلو.

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