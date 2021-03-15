شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة طرق الأبواب بعنوان «ريادة الأعمال للمرأة الريفية» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا الاثنين، حملة طرق الأبواب بعنوان «ريادة الأعمال للمرأة الريفية» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في الفترة من ١٤ إلى ٢٠ مارس الجاري، والتي تنفذ في ٩ محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، مطروح».

وتهدف حملة طرق الأبواب إلى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية، مدرة للدخل خاصة بهن، والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال. لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية

وقالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المنيا، إن حملة طرق الأبواب انطلقت من قرى «التحرير – طمبدي – نزلة أولاد الشيخ» بمركز مغاغة ويشمل البرنامج في اليوم الثاني قرى «أبوقتله – الشيخ شبيكه – الشيخ عبادة» بملوي، واليوم الثالث قرى «أبوخلقة – نزلة محمود – دلجا – زعبره» بمركز دير مواس واليوم الرابع قرى «الشيخ مسعود – العقلية – بني وركان – النصر» بمركز العدوة ونهاية الأسبوع الجمعة قرى «جريس – جزيرة شبيه» بأبوقرقاص

وأضافت مقرر فرع المنيا أن حملة طرق الأبواب تأتي في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ومبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجًا وتهدف لتوعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن