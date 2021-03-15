شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تكلف خبراء علوم البحار بتحنيط سمكة نابليون المهددة بخطر الانقراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الغردقة تكليف خبراء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر بالتصرف واجراء اعمال التحنيط لأكبر سمكة من نوعية نابليون المهددة بخطر الانقراض والتي تم صيدها في البحر الأحمر وتم ضبكها باخد مخازن محلات الاسماك بالغردقة ويبلغ طولها ١٦٠سم ووزنها ٦٠ كجم.

واكد الدكتور محمود عبدالراضي مدير معهد علوم البحار على موافقة النيابه العامه بالتصرف في السمكة الشهيرة حيث تم ضبطها بأحد محلات الأسماك وهي من الأنواع المهدد بالانقراض وممنوع صيدها.

وتم تشكيل فريق من خبراء علوم البحار وفنيي التحنيط لاجراء عملية التشريح والتحنيط للسمكة.