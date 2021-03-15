شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في مدارس شمال سيناء وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة في مختلف مدارس محافظة شمال سيناء، خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على الطلبة والعاملين بالمدارس من فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام الدراسة في جميع المدارس بمختلف أنحاء المحافظة والمراحل التعليمية باجمالى 625 مدرسة بها نحو 126 ألف طالبا وطالبة.. مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام المدارس واتخاذ الاجراءات الاحترازية وتلقى أية اخطارات تخص العملية التعليمية والاجراءات والتعليمات المقررة .

وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات والتزام جميع المدرسين والعاملين والطلاب بالاجراءات من حيث متابعة التطهير اليومى وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى في الفصول الدراسية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل صف دراسى على مستوى المراحل التعليمية، وأنه عند ظهور أي أعراض مرضية يتم اتخاذ الاجراءات والتوصيات المتبعة حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب والعاملين .

وأشار إلى أن الدراسة ستة أيام أسبوعيًا، على أن يمنح العاملين في المدارس يومًا واحدًا راحة استثنائية وفقًا لتوجيهات المحافظ بديلا عن يوم السبت، وبشرط ألا تقل نسبة الحضور عن 50% في كل تخصص من المواد الدراسية، وبما لا يخل بنظام وانضباط العمل بالمدرسة .