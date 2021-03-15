تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2021 حالة من التباين أمام الجنيه المصرى فى البنوك خلال بداية التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021

تنشر " المصرى اليوم " اسعار الدولار والعملات الأجنبية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين :

أسعار الدولار الأمريكى فى مصر اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 مارس 2021، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجلت أسعار الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.61 جنيها للشراء، و 15.74 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم :

بلغ سعر اليورو نحو 18.66جنيه للشراء،18.83 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.74 جنيه للشراء،21.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 16.80 جنيه للشراء، و 16.96 جنيه للبيع

وسعر الـ100 ين يابانى سجل نحو 14.31 جنيه للشراء، 14.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية فى مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا نسبيا، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة في السوق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 15 مارس 2021

وتنشر "المصرى اليوم" أسعار العملات العربية اليوم وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

حيث بلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

وسعر الدينار الكويتي سجل نحو48.91 جنيها للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

و سعر الدرهم الإماراتي، سجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وكانت أسعار العملات العربية، والأجنبية شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك المصرية في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016

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