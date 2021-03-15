شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تجارية مطروح» يشيد بمبادرة السييسي لتمويل وحدات إسكان محدودي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أنور رحيم، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمطروح إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق برنامج تمويل عقاري سوف تفيد أغلب الفئات.

وأضاف رحيم أن الفائدة المطروحة مناسبة جدا لمتوسطي الدخل وهي فرصة للشباب لتوفير وحدات سكنية مناسبة.

و أشاد رئيس غرفة مطروح بالقرار، مشيرا إلى أنه ضمن قرارات الرئيس لدعم الفئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.

كما أشاد رحيم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة منخفضة بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والمقبل.