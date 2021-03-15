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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار الخضار اليوم في مصر

تراوحت أسعار الطماطم بين 1 و3 جنيهات

وسعر كيلو البطاطس 3جنيهات

فيما سجل كيلو البصل 3 جنيهات

والخيار 3 جنيهات،

والجزر 3جنيهات،

والقلقاس 5 جنيهًا

وسجلت الكوسة 4 جنيهات

، الفاصوليا 5 جنيهات،

والبسلة سجلت 3 جنيهات للكيلو

، والفلفل الرومي الأخضر 4 جنيهات للكيلو،

والفلفل الحامي الأخضر 2 جنيه للكيلو،

الباذنجان البلدي 2 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

وتراوح سعر الموز 10جنيهات،

والبرتقال من 3 إلى 4.5 جنيهات،

والجوافة 4 جنيهات ،

والرمان 7 جنيهات،

التفاح 17 جنيهًا،

اليوسفي من 3 لـ6 جنيهات،

الفراولة 7 جنيهات.شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالأسواق وفقا لأسعار سوق العبور، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء والتخزين استعدادا لشهر رمضان المبارك.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021

أسعار الخضار اليوم في مصر

تراوحت أسعار الطماطم بين 1 و3 جنيهات للكيلو

وسعر البطاطس 3جنيهات للكيلو

فيما سجل سعر البصل 3 جنيهات للكيلو

والخيار 3 جنيهات للكيلو

والجزر 3جنيهات للكيلو

والقلقاس 5 جنيهًا للكيلو

والكوسة 4 جنيهات للكيلو

، الفاصوليا 5 جنيهات للكيلو

والبسلة 3 جنيهات للكيلو

، والفلفل الرومي الأخضر 4 جنيهات للكيلو

والفلفل الحامي الأخضر 2 جنيه للكيلو

الباذنجان البلدي 2 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

وسجل سعر الموز 10جنيهات للكيلو

والبرتقال من 3 إلى 4.5 جنيهات للكيلو

والجوافة 4 جنيهات للكيلو

والرمان 7 جنيهات للكيلو

التفاح 17 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 3 لـ6 جنيهات للكيلو

الفراولة 7 جنيهات للكيلو

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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