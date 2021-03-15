شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار الخضار اليوم في مصر

تراوحت أسعار الطماطم بين 1 و3 جنيهات

وسعر كيلو البطاطس 3جنيهات

فيما سجل كيلو البصل 3 جنيهات

والخيار 3 جنيهات،

والجزر 3جنيهات،

والقلقاس 5 جنيهًا

وسجلت الكوسة 4 جنيهات

، الفاصوليا 5 جنيهات،

والبسلة سجلت 3 جنيهات للكيلو

، والفلفل الرومي الأخضر 4 جنيهات للكيلو،

والفلفل الحامي الأخضر 2 جنيه للكيلو،

الباذنجان البلدي 2 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

وتراوح سعر الموز 10جنيهات،

والبرتقال من 3 إلى 4.5 جنيهات،

والجوافة 4 جنيهات ،

والرمان 7 جنيهات،

التفاح 17 جنيهًا،

اليوسفي من 3 لـ6 جنيهات،

الفراولة 7 جنيهات.شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالأسواق وفقا لأسعار سوق العبور، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء والتخزين استعدادا لشهر رمضان المبارك.