شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار الخضار اليوم في مصر
تراوحت أسعار الطماطم بين 1 و3 جنيهات
وسعر كيلو البطاطس 3جنيهات
فيما سجل كيلو البصل 3 جنيهات
والخيار 3 جنيهات،
والجزر 3جنيهات،
والقلقاس 5 جنيهًا
وسجلت الكوسة 4 جنيهات
، الفاصوليا 5 جنيهات،
والبسلة سجلت 3 جنيهات للكيلو
، والفلفل الرومي الأخضر 4 جنيهات للكيلو،
والفلفل الحامي الأخضر 2 جنيه للكيلو،
الباذنجان البلدي 2 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
وتراوح سعر الموز 10جنيهات،
والبرتقال من 3 إلى 4.5 جنيهات،
والجوافة 4 جنيهات ،
والرمان 7 جنيهات،
التفاح 17 جنيهًا،
اليوسفي من 3 لـ6 جنيهات،
الفراولة 7 جنيهات.شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالأسواق وفقا لأسعار سوق العبور، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء والتخزين استعدادا لشهر رمضان المبارك.
«المصرى اليوم» تنشر أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021
أسعار الخضار اليوم في مصر
تراوحت أسعار الطماطم بين 1 و3 جنيهات للكيلو
وسعر البطاطس 3جنيهات للكيلو
فيما سجل سعر البصل 3 جنيهات للكيلو
والخيار 3 جنيهات للكيلو
والجزر 3جنيهات للكيلو
والقلقاس 5 جنيهًا للكيلو
والكوسة 4 جنيهات للكيلو
، الفاصوليا 5 جنيهات للكيلو
والبسلة 3 جنيهات للكيلو
، والفلفل الرومي الأخضر 4 جنيهات للكيلو
والفلفل الحامي الأخضر 2 جنيه للكيلو
الباذنجان البلدي 2 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
وسجل سعر الموز 10جنيهات للكيلو
والبرتقال من 3 إلى 4.5 جنيهات للكيلو
والجوافة 4 جنيهات للكيلو
والرمان 7 جنيهات للكيلو
التفاح 17 جنيهًا للكيلو
اليوسفي من 3 لـ6 جنيهات للكيلو
الفراولة 7 جنيهات للكيلو
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