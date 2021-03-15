شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يقرر عدم اللجوء للدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كتاب دوري صادر من شؤون المجالس واللجان بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن وجود قرار للمجلس صادر بتاريخ ٢٨ فبراير الماضي موجه للسادة الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه بالتاكيد على عدم رفع أي دعاوي قضائية ما بين الجهات الحكومية بعضها البعض وسحب أي قضايا متداولة بهذا الخصوص من المحاكم وعرضها على اللجان المختصة بوزارة العدل للعمل على تسويتها دون اللجوء لرفع دعاوي قضائية وشمل الكتاب الدوري الذي تنفرد المصري اليوم بنشر نسخة منه تعليمات بمراجعة بيانات الدعاوي القضائية بين الحهات الحكومية وبعضها البعض المرسلة إلى وزارة العدل للتاكد من استبعاد النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين في المحاكم.

وكشفت مصادر قضائية للمصري اليوم ان وزارة العدل اصدرت توجيهات لمختلف المحاكم بالمحافظات بوقف السير في الدعاوي القضائية المرفوعة لمدة ٣ اشهر لدي المحاكم من الجهات الحكومية بعضها البعض لحين تسويتها امام اللجان القضائية المختصة بنزاع الجهات الحكومية واضافت المصادر القضائية انه تم اخذ اقرار من الجهات الحكومية المتنازعة بوقف الدعاوي القضائية تعليقيا لحين الفصل فيها من اللجان المختصة من وزارة العدل

كان مجلس الوزراء في جلسته رقم ١١٧ بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٣٠ قد اصدر قرارا بتشكيل لجان قضائية لنظر المنازعات الحكومية بوزارة العدل واصدار توصيات لانهاء المنازعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.