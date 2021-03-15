شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة قضائية مصرية في «حوار الأديان».. ونائب رئيس مجلس الدولة: القدس معضلة الخلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والذي عُقد في الفترة من 13 – 14 مارس 2021 تحت عنوان (حوار الأديان والثقافات) على دور القيادات الدينية البناءة في البلاد العربية والإسلامية وغيرها من الدول في توفير الحلول الفعالة والنافعة للأمة العربية ومصر في قلبها النابض، وسائر أقطار العالم غربه وشرقه الذي ناله قسط من التطرف والإرهاب، لمواجهة التطرف الديني والإيديولوجي ومكافحة الإرهاب، وكذلك لبناء أسس التعايش وقواعد السلام الإنسانى بين المجتمعات الإنسانية.

وبدراسة عنوانها «حوار الأديان وأثره في مكافحة التطرف والإرهاب وصنع السلام الإنسانى» تحدث المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة خلال المؤتمر عن صنع السلام الإنساني مؤكدا على ان رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعكس نظرة القيادة المصرية الحكيمة لأهمية قضية حوار الأديان والثقافات، وتفعيلا لدور العلماء تجاه أوطانهم.

وفيما يلي تعرض الجزء الأول من الدراسة التي شارك بها نائب رئيس مجلس الدولة في المؤتمر.

يقول خفاجى أن المتتبع لحوداث الإرهاب على المستوى الدولى يجد أنها تمثل أيديولوجيات دينية متطرفة تتناقض مع الطبيعة الإنسانية للأديان التي لم تستثن منها مجتمعا عربيا أو أوروبيا أو شرقيا أو غربيا فالإرهاب لا لدين له ولا وطن، وهى في حقيقتها ناجمة عن التشدد في المفاهيم العقائدية والدينية للمتطرفين باستغلال الدين بمفاهيم مغلوطة بعيدة عن السماحة والسلام التي من أجلها قامت الرسالات، مما يظهر الحاجة الماسة للحوار بين أصحاب الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، لتصحيح مقاصد الأديان حتى تعود القيم الروحية بين المجتمعات والتعاون البناء المتبادل بين الشعوب.

والحوار بين أصحاب الأديان يجب أن يقوم على فلسفة معينة ليكون تأثيره على صنع السلام الإنسانى فعالاً ومنجزاً، وعلى الوجه الأخر- الأشد فتكا بالمجتمعات- يكون ذلك الحوار سداً منيعاً يحمى تلك المجتمعات من التطرف والإرهاب .

واضافت الدراسة، أن التوجيه الإلهى للتعارف للناس كافة المعروف مجازاً بقانون التعارف يفضى إلى التعايش السلمي المشترك للإنسانية لإزالة الفوارق وتعميق القوارب فقضية حوار الأديان والثقافات هي قضية التسامح والتعايش المشترك والسلام الإنسانى، ذلك أن المجتمعات الإنسانية تقوم على التنوع والاختلاف- لا الخلاف- ويجب أن تتكامل وتتشارك في كافة المجالات وعلى قمتها الفطرة السليمة للفكر الإنسانى.

والحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المتباينة على مستوى دول العالم يعمق بناء جسور التعاون والتفاهم البشرى حول تحقيق الصالح العام للإنسانية، وهذا لن يحدث إلا بالتلاقى بين الأفكار والأيديولوجيات لإزالة الفوارق وتعميق القوارب .

وهو ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية الغراء من خلال اَيتين كريمتين الأولى حين وجه الله عزوجل وجل الخطاب للبشرية كافة بقوله تعالى في محكم التنزيل: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...» (سورة الحجرات: الآية 13 )، والثانية حين قال الله عزوجل: «-- تَعَالَوْا إِلَىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...» ( سورة آل عمران: الآية 84 ) وهذا التوجيه الإلهى للتعارف بالدعوة الربانية لكلمة سواء مما يعرف عند قاموس البشر مجازاً بقانون التعارف للناس كافة سواء اتخذ تجمعهم شكل القبائل أو الدول أو الأوطان أو الأمم أو القارات على تطور الحياة هو الذي يفضى إلى الحوار والتقارب واحترام الغير، ومما لا ريب فيه أنه من مقاصد الأديان التعايش السلمي المشترك للإنسانية والاعتدال وهو ما يؤدى إلى الفهم الصحيح للأديان على نحو يتلافى مما تستغله جماعات الفتنة والضلال والتطرف، بالمخالفة لمقاصد الأديان نحو تسييس الدين فيحدث التطرف والعنف والإرهاب.

واكد خفاجي في دراسته ان السلام لن يتحقق بين الأمم دون السلام بين الأديان، والسلام بين الأديان لن يتحقق دون حوار بين أصحاب الأديان أنفسهم، فالدين يعد جسرا اَمنا ومعبرا مطمئناً للتلاقي والتعارف بين شعوب الأرض جمعاء :

فأيديولوجية التطرف والإرهاب تتناقض تناقضاً صارخاً مع الطبيعة الروحية للأديان، ويشهد العالم حالات غير مسبوقة من التطرف العنيف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، مما يؤثر على الروح الدينية للعقائد، ويهدد الاستقرار في المجتمعات ويمس سلامة الأمن والسلم الدوليين، والواقع أنه لن يتحقق السلام بين الأمم دون السلام بين الأديان، ولن يتحقق السلام بين الأديان دون حوار بين أصحاب الأديان أنفسهم، فيجب أن يكون الدين جسرا اَمنا ومعبرا مطمئناً للتلاقي والتعارف بين شعوب الأرض جمعاء، فذلك هو السبيل لمكافحة الفكر المتطرف الإرهابى الذي ينسف جسور التعاون ويهدم معابر التواصل الإنسانى للبشرية .

وعن إشكالية حوار الأديان بين أصحاب الديانة اليهودية والديانتين المسيحية والإسلام ودور قادة الدين، والقدس في هذا الخلاف تقول الدراسة إن مصطلح الحوار في المفهوم الإسلامي هو حوار الدعوة إلى السلام وهو مطلب شرعي إسلامى، وهو أيضاً وسيلة من وسائل دعوة أصحاب الأديان السماوية الثلاثة، ذلك أن أول من مارس الحوار هم الأنبياء الكرام مع أقوامهم الذين بعثوا نذيرا لهم لطاعة الله وتوحيده، وإن كان ذلك بطرق متباينة وأساليب متنوعة، ويجب التأكيد على أن الحوار بين الأديان يهدف في الأساس إلى تحقيق التعايش السلمي بين الإسلام والأديان الأخرى اليهودية والمسيحية، وإذا كان الحوار بين أصحاب الديانتين الإسلام والمسيحية الأرجح تيسيراً، إذ بفضل التعايش اليومى لكلاهما في معظم المجتمعات مكنهما من ذلك التيسير، فإن الحوار بين أصحاب الديانتين الإسلام والمسيحية من ناحية وأصحاب الديانة اليهودية من ناحية أخرى هو الأكثر تعسيرا، وربما كان ذلك لكون أصحاب اليهودية أكثر تغلقاً عن الحوار وهى حالة بالغة التعقيد، والتى يرى البعض من العلماء أنها راجعة إلى بعض النصوص المقدسة في التوراة.

ويضيف خفاجي أن الوضع الدينى للقدس هو سبب صعوبة حوار الأديان بين الإسلام والمسيحية وبين اليهودية نظرا لأن القدس تحتل مكانة متميزة في قلوب المسلمين والمسيحيين واليهود، حيث يتحدث التاريخ عن قرون طويلة من التعايش، وأيضا من النزاع فيما بينهم حول هذه المدينة، والاتفاق بين المسلمين والمسيحيين واليهود على أن القدس مدينة مقدسة، فاليهود يعتبرونها موطنهم الأصلى وبؤرة إيمانهم، ويرى المسيحيون فيها أرضا مقدسة عاش فيها عيسى عليه السلام ويجب أن يؤمها الحجاج، بينما يرى المسلمون الأهمية القصوى للقدس في المسجد الأقصى الكائن بها بمكانته الجليلة في الإسلام فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك على يقع على قادة رجال الدين أنفسهم وليس رجال السياسة، فك رموز هذا الإشكال لتحقيق غايات الحوار.