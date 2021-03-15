شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: ارتفاع عدد العربات الروسية الجديدة الواردة لـ295 عربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد ارتفاع عدد العربات الروسية الجديدة التى وصلت من صفقة العربات الأكبر فى تاريخها إلى 295 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية) حتى الآن، بعد وصول الدفعة الأخيرة التى ضمت 13 عربة.

واستقبلت هيئة السكة الحديد آخر دفعة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية والبالغة 1300عربة مكيفة وعادية قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية بداية الأسبوع الجارى.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.