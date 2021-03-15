شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: 760مليون جنيهاً لتنفيذ توسعات بــ4محطات مياه ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات، فى إطار الأعمال التنفيذية لمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن عقد الاتفاق يشمل تنفيذ توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة 43 ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه بمركز منفلوط، وتنفيذ توسعات بمحطة مياه المعابدة بطاقة 5 آلاف م٣/يوم بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بطاقة 26 ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيهاً بمركز أبنوب، فضلاً عن تنفيذ توسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة 34 ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 240 مليون جنيهاً بمركز ساحل سليم.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة يستفيد منها ٢ مليون و ٧٥٠ ألف مواطن بعدد ١٤٩ قرية ب سبعة مراكز بمحافظة أسيوط، بتعاون كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.