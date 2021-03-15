النقل: خطة شاملة لتطوير القطاع النهرى باعتباره الأقل تكلفة والأكثر أمانًا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنها أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أماناً وصديقة للبيئة لتفعيل دور النقل النهرى فى نقل البضائع من الموانئ البحرية، وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها.

واستقبل المسئولون فى وزارة النقل السفير الأوكرانى فى القاهرة، إيفهين ميكيتنكو، لبحث التعاون فى مجال النقل النهرى من خلال التعاون فى تصنيع الوحدات النهرية وصوامع الغلال.

وأشاد السفير الأوكرانى بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل المجالات معرباً عن تطلعة للتعاون مع الجانب المصرى فى كل قطاعات النقل.

وأبدي السفير الأوكرانى اهتمامه بالتعاون فى مشروع تأهيل ترام الرمل من خلال مشاركة الشركات الأوكرانية فى تنفيذ المشروع.

كما أبدى الجانب الأوكراني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال السكك الحديدية، حيث تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون في مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوة الجر بالهيئة وكذلك التعاون فى مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية على أن يتم ذلك فى الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد، واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفورى فى هذا التعاون.