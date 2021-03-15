رئيس جامعة القاهرة: حريصون على حماية الأطقم الطبية ومراعاة أعلى مواصفات السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الحرص على حماية الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لهم، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد عثمان الخشت للجنة العليا للمستشفيات الجامعية، لمتابعة آليات مجابهة فيروس كورونا الجاري تنفيذها، والتأكيد على مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي وجاهزيتها لخدمة المرضى.

حضر الاجتماع، الذي عقد بكلية طب قصر العيني، عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومديرو المستشفيات، وأمين عام الجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بالمستشفيات الجامعية واستعدادها لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة موضحًا استمرار المتابعة اليومية لحالات العزل.

وناقش الاجتماع، وضع آليات جديدة للعمل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد تحويله من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر ونقل تبعيته للمستشفيات الجامعية، ورفع مستوى جودة الأداء وتطبيق قواعد الحوكمة، وتوفير نظام ضبط داخلي إداريًا وماليًا، وتحديد المسؤوليات، ومواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، وإحكام قواعد الصرف.

ووجه الخشت، بتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى، ومواصلة تطعيم الأطقم الطبية وفقًا للجدول الزمني من وزارة الصحة، مشددا على ضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية.

وأكد تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني، مشيدًا بالأداء المتميز والمتفاني لجميع الأطقم الطبية والتمريض، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.