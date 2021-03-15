شكرا لقرائتكم خبر عن «غيوم وامطار» تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الاثنين 15 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، من حالة الطقس اليوم، الاثنين، 15 مارس 2021، بسبب تقلب الأحوال الجوية وإحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق وانخفاض درجات الحرارة في بعض الأوقات خاصة في فترات الليل مع إنتشار الغيوم في مناكق بالدلتا والسواحل الشمالية.

حيث أكدت الهيئة أن الطقس يشهد حالة من التقلبات الجوية وظهور الفصول الأربعة في اليوم الواحد.

وأكد خبراء الأرصاد حول توقعات الطقس انه سيكون دافئ على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح معتدلة.

وأعلنوا أنه سيسود ليلًا طقس بارد على كل الأنحاء، شديد البرودة بالصعيد .

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة، وبنسبة 40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة أيضا بالإضافة لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السواحل.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وتنشر «المصرى اليوم» درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على محافظات ومدن الجمهورية :-

عظمى صغرى

القاهرة 26 13

الإسكندرية 20 13

وداي النطرون 25 13

طنطا 25 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 10

بورسعيد 22 14

دمياط 21 14

الزقازيق 26 13

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 26 15

كاترين 24 09

الطور 27 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 30 15

الفيوم 26 13

بني سويف 27 12

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 31 13

الأقصر 34 14

أسوان 35 13

إدفو 35 15

أبوسمبل 35 16

الوادي الجديد 34 14

شلاتين 31 17

أبورماد 32 17

حلايب 26 16

رأس حدرية 25 16

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