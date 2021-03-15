شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهي مناطق الإذاعة، وبنك الدم، وجمعية الإسكان بالأحياء، وعمارات الرضا وعمارة أحمد عبد المقصود بجوار بنزينة الكرنك، الفرع المالي والباكبوند، خزان المياه، وذلك اليوم الأثنين، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.