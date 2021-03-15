شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن حديقة الأورمان أحد أكبر الحدائق النباتية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف حديقة الأورمان كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

1- تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم.

2- تقع على مساحة حوالى 28 فدانا.

3- تم إنشاؤها عام 1875 م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

4- تشمل 1200 نوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

5- تضم الحديقة 7 اقسام رئيسية "المعشبة النباتية" لخدمة أغراض البحث العلمي، والتى تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.

6- تضم قسم تبادل البذور، والذي يشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية.

7- يوجد بها قسم الرسم والتصميم، والذي بختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق، فضلا عن حديقة النباتات الصبارية والعصارية التى تقع على مساحة 1.5 فدان و تحتوي على مجموعة نادرة النباتات الشوكية والعصارية والتى تم جمعها من أنحاء العالم.

8- تضم الحديقة البركة المائية المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد ، البالغ مساحتها 2 فدان و تضم العديد من سلالات الورود المختلفة .

9- كما تضم الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم فى إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.