شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: انتهاء امتحان الترم الأول بالكلية 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية يوم 20 مارس الجارى، موضحة أن هناك انتظام وتصحيح دورى للامتحانات التى أداها الطلاب.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه سوف يتم إعلان النتائج للطلاب بعد اسبوع على الكثير من آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول وعقب ذلك سيتم منح الطلاب فرصة أسبوعا واحدا لتسجيل المواد، ومن ثم انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالكلية .

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية سوف تطبق نظام التعليم الهجين خلال أعمال الفصل الدراسى الثانى بحيث يكون الحضور يومان فقط وباقة الاسبوع الدراسى دراسة اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المواد ذات الجانب العملى خلال ايام حضور الطلاب الكلية .

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلى أن الكلية نجحت فى تطبيق نظام الامتحانات اون لاين خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول وكذلك فى تقديم الدراسة اون لاين منذ بداية العام الجامعى الجارى .