شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف رئاسة مركز ومدينة دسوق، تم التصدى وإزالة تعدى على الأرض الزراعية بعزبة النضر التابعة لجمعية اصلاح ابو مندور على مساحة قيراط ١٧٥ م حتى مستوى سطح الأرض.

يأتي ذلك في اطار استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بحضور كلا من نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى المحاسب ،محمد جميل ورئيس القرية عيد قلاشه وفريق العمل المعاون له، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف.