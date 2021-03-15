شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مبادرة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بقرية روس الفرخ في بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكليف رئيس قرية روس الفرخ للقيام بمتابعة مبادرة تسجيل بطاقات الرقم القومى للسيدات، وتسهيل عمل بطاقات رقم قومي بالمجان للسيدات اللواتى لم يقمن بتسجيل بياناتهن بالسجل المدنى ولا يمتلكن بطاقات رقم قومي.

أضاف اسماعيل انه تم اختيار قرية روس الفرخ لعمل المبادرة فيها وتحقيق مبادئ المبادرة التي تحمل عنوان «بطاقتك حقك».

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بمتابعة اعمال المبادرة في القرى التي وقع عليها الاختيار بمراكز ومدن المحافظة.