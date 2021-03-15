شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يشدد على المناطق تسليم جميع الكتب للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات لرؤساء المناطق الأزهرية، بشأن خطة الفصل الدراسى الثانى، ومنها توزيع خطة المنهج المعدلة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على جميع المعلمين على النحو المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية ، سرعة إعداد جداول الحصص للفصل الدراسي الثاني على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول وتوزيعها على جميع المعلمين ، والانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من بدايته، التنبيه على جميع المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المـذاعة على القنوات الفضائية ، والتنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد، وحث جميع الطلاب بصفة مستمرة على الاستفادة منها ومتابعتها، والالتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية بكل معهد أثناء العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثانى كما يتم مراعاة الاتى :

1 – نظام الدراسة يكون بالتناوب كالفصل الدراسى الأول.

2 – يتم التواصل مع الادارات التعليمية لمعرفة استلام الكتب الدراسية.

3 – المناهج الدراسية مقسمة على حسب الاسبوع وليس الشهر.

4 – الدراسة ستكون عبر الانترنت – الفصل المدرسى – الدمج – التواصل مع المعلمين وادارة المعهد.

5 – يراعى الربط بين الدروس الالكترونية وبين ما تم دراسته بالفصل.

7 – متابعه الاجراءات الاحترازية كاملة دون تراخى.

8 – نظام الامتحانات شهريا فى نهاية كل شهر فى الاسبوع الرابع.

9 – انتقاء افضل العناصر لوضع الامتحانات تحت اشراف المنطقة الازهرية.

10 – من تخلف عن امتحانات الفصل الدراسى الاول يكون هناك سؤال للمتخلفين فى اختبارات شهر مايو.