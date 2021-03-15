شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات ستدفعك لتحويل عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.
2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.
3- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل و التى تودى لتراكم مديونية على المشترك.
4- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لاصدار فواتير خاطئة.
5- هناك 9 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع حتى الآن أصبحوا لا يعانون من مشاكل الفواتير.
6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.
7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.
8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.
9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.