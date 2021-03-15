شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق حملة «خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح» لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء أنطلاق اللجان السكانية بمراكز وقرى المحافظة وذلك بهدف التعامل مع القضية السكانية من خلال عقد ندوات توعوية وتنموية بمركزي الصف وأطفيح كمرحلة أولي وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتى تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إدراج عدد ٤٢ قرية بالصف وأطفيح والتي ستشهد تغيير جذري على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بهدف رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقري والعمل على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

ومن جانبها أضافت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المحافظة أطلقت مبادرة تحت شعار «خلفتك مسئوليتك.. أحسبيها صح».

وهي مبادرة توعوية وتنموية شاملة وذلك من خلال أعداد خطة عمل تستهدف زيارات ميدانية أسبوعية لتوعية الأهالي بكافة القري مما يساعد في تحسين خصائص الأسرة المصرية.

وأشارت نائب المحافظ بأنه تم أنطلاق المبادرة من قرية صول بمركز ومدينة أطفيح حيث تم تنظيم المبادرة بمركز الشباب وذلك في وجود وحدة السكان وتسريع الأستجابة بالمحافظة وبمشاركة عدد من المديريات الخدمية المتمثلة في «الشؤون الصحية والتضامن الأجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف ومسؤول الكنيسة والمجتمع المدني من الشباب المتطوع والرائدات الريفيات .

وتناولت الندوة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب .

كما تناولت الندوة، إيضاح الأضرار والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره في الحرمان من التمتع بسن الطفولة وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي والمشاكل التي تحدث نتاج الزواج المبكر، والأضرار التي تقع على الأطفال من هذا الزواج، وحرمان الفتاة من التعليم، والمخاطر الصحية والنفسية للفتاة التي تتزوج في سن مبكر وعلي رأسها عدم اكتمال النضج العقلي والنفسي وأقرب للطفولة وقد لا تتمكن من القيام بمسئولياتها مما يعرضها لكثير من المشكلات في المجتمع بشكل عام .

كما شهدت الندوة تنظيم أنشطة تثقيفية وترفيهية للأطفال بالقرية وتوزيع بعض الكتب والقصص التي تهدف إلى نشر التوعية لديهم، بجانب حلقات نقاشية حول أهمية الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستطلاع رأي سيدات الريف في الحملة، بالإضافة إلى توزيع حتي الآن حوالي الفين أستمارة من بطاقات الرقم القومي بالمجان وذلك من قبل المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة .