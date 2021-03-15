شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كفر الشيخ تنظم دورات تدريبية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية قامت بعقد عدة دورات تدريبية تناولت التوعية بأهمية مبادرات تنظيم الأسرة ومردودها على الأسرة والمجتمع، حيث تم عقد دورة تدريبية جديدة لتدريب الأطباء على دليل المشورة بمركز صحة المرأة استمرت ثلاثة أيام، كما عُقدت الدورة التدريبية لتدريب الرائدات الريفيات على الترويج لخدمات تنظيم الأسرة .

وفي ذات السياق تم عقد ندوة بمركز شباب شنو بحضور رئيس وأعضاء المركز القومي للمرأة وتناولت الندوة الإعلان عن حملة تنظيم الأسرة المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 25 مارس 2021م .

كما تم عمل ندوة توعوية بالوحدة الصحية بالمجد 55 عن حملة تنظيم الأسرة التي سوف تنعقد في مركز الرياض في الفترة من 21 إلى 25 من الشهر الجاري، وخلالها تمت التوعية بمرض إنفلونزا الطيور وكيفية التعامل معه .

أضافت سلام أن حملة تنظيم الأسرة المقرر عقدها تهدف للوصول بالخدمة إلى السيدات المستهدفات في الأطراف البعيدة للمحافظة، كما أن فريق العيادة يعمل بتناغم وتكامل لتقديم الوسيلة المناسبة لكل سيدة بداية من الرائدة الريفية التي تخبر السيدات بموعد ومكان الحملة ومروراً بممرضة المشورة التي تناقش السيدة وتصل معها إلى إختيار أنسب وسيلة لتنظيم الأسرة وحتى الطبيب الذي يقوم بتركيب الوسيلة المناسبة للسيدة، وتتم هذه الحملة بمساهمة من الجهاز القومي للسكان والجهاز القومي للمرأة والأوقاف حيث يقومون بدور هام في التوعية .

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن عقد الدورات جاء تماشياً مع السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية والتي تهدف إلى زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن .

دورات تدريبيه

دورات تدريبيه

دورات تدريبيه

دورات تدريبيه

دورات تدريبيه

دورات تدريبيه

دورات تدريبيه