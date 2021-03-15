شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الذكى، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع تركيب العدادات الذكية لدى المواطنين، وهى كالاتى:

1- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن اى أعباء مالية المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.

2- يتيح للمشترك تركيب شريحتى خط محمول.

3- إمكانية شحن العداد في أي وقت من اونلاين قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد

4- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

5- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

6- جارى تركيب مليون عداد كهرباء ذكى بشركات شمال الدلتا و شمال القاهرة و الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع الصندوق الياباني.

7- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد على هاتفه المحمول.

8- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ و الوقت ، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة ، أقصي حمل بالامبير و الكيلو وات ، استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق ، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب،التاريخ باليوم و الشهر و السنة و الوقت ، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ ،رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت و زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

9- تلافي مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة مع المستهلكين.

11- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

12- انتهت وزارة الكهرباء من تركيب 210 آلاف عداد ذكى حتى الآن.