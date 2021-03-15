شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ40 جنيها لـvip.. تعرف على قيمة غرامة التهرب من دفع التذاكر بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرض هيئة السكة الحديد غرامات على التهرب من شراء التذاكر خلال استقلال القطارات، وتختلف قيمة هذه الغرامات حسب نوع القطار، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن هذه الغرامات وقيمتها، كالتالى:..

1ـ فى حالة استقلال قطار بدون تذكرة يتم دفع قيمة التذكرة مضاف عليها الغرامة التى تختلف قيمتها حسب نوع القطار.

2ـ غرامة استقلال قطارات الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها

3 غرامة استقلال قطارات النوم بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها

4ـ غرامة استقلال قطارات الإسباني والفرنساوى المكيفة بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها

5ـ غرامة استقلال قطارات المميزة والمطورة (العادية) بدون تذكرة تبلغ 20 جنيهاً

6ـ غرامة استقلال قطارات الضواحى مثل خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو بدون تذكرة تبلغ 15 جنيهاً

7ـ يتم تحصيل هذه الغرامات فوريا داخل القطار مع قيمة التذكرة من قبل كمسارية القطارات

8ـ كمسارية القطارات تحصل على 40% من إيراد هذه الغرامات كحافز لهم منع التهرب من التذاكر

9ـ هيئة السكة الحديد تحصل على 60% من إيراد الغرامة تضاف لمواردها