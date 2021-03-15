شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 580 مليون جنيه.. إنشاء 97 مدرسة جديدة في سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه من المقرر إنشاء 97 مدرسة لمختلف مراحل التعليم ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتى تستهدف تطوير 181 قرية موزعة على 7 مراكز بالمحافظة بتكلفة إجمالية تتخطى 580 مليون جنيها، لافتا إلى الإنتهاء من إنشاء 27 مدرسة منها خلال العام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 147 مليون و920 ألف جنيه، وفرت 393 فصلا دراسيا جديدا.

وأوضح محافظ سوهاج- في بيان صحفى- أنه تم تسليم عدد 10 مدارس في مركز البلينا، بتكلفة 48 مليون و650 ألف جنيه، وفرت 132 فصلا دراسيا، وعدد 4 مدارس بمركز جرجا، بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه، وفرت 39 فصلا، وعدد 5 مدارس بمركز المنشاة، بتكلفة 31 مليون و740 ألف جنيه، وفرت 80 فصلا، مشيرا إلى تسليم مدرسة بمركز المراغة بتكلفة 3 مليون و690 ألف جنيه، وفرت 14 فصلا، ومدرستين بمركز طما بتكلفة بلغت 10 مليون و920 ألف جنيه، وفرت 34 فصلا، كما تم تسليم مدرستين بمركز ساقلتة بتكلفة بلغت 13 مليون و100 ألف جنيه، وفرت 42 فصلا، فضلا عن تسليم 3 مدارس بمركز دار السلام بتكلفة 18 مليون و820 ألف جنيه، وفرت 52 فصلا.

ومن جانبه قال المهندس سيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أنه جاري العمل في 34 مدرسة بتكلفة إجمالية 149 مليون و50 ألف جنيه، لتوفر 388 فصلا دراسيا جديدا، مشيرا إلى أنه تم إسناد 16 مدرسة وجاري تسليم المواقع بتكلفة إجمالية 102 مليون و480 ألف جنيه، توفر 241 فصلا دراسيا، كما أنه جاري إسناد 18 مدرسة بتكلفة إجمالية 170 مليون جنيه، لتوفر 285 فصلا دراسيا، كما أنه جاري تجهيز الرسومات والمقايسات لإسناد تنفيذ مدرستين بتكلفة 9 ملايين جنيه لتوفر 18 فصلا دراسيا.