شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام النواب» تناقش طلب إحاطة حول وقف هدم قصر ثقافة المنصوررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصي، عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بشأن منع هدم قصر ثقافة المنصورة المسجل في سجلات المبانى ذات الطراز المعمارى المميز والمحظور هدمها أو التعديل فيها خارجيا أو داخليا وكذلك هدم عدد من الحدائق التي بها أشجار معمرة يحظر قطعها بموجب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وذلك بزعم إنشاء مشروع «تحيا مصر المنصورة» لإقامة أبراج وفنادق استثمارية لصالح وزارة النقل ومحافظة الدقهلية.

وقالت النائبة ضحى عاصى عضو مجلس النواب في تصريح للمصرى اليوم «أن قرار هدم قصر ثقافة المنصورة والحدائق المحيطة به يعطى رسالة سيئة للعالم الخارجى ان مصر ضد الثقافة والفن وأنها تهدم ثقافتها وحدائقها من أجل الأموال وكلها رسائل سلبية لا نرغب أبدا أن نرسلها للعالم خاصة وإن قصر ثقافة المنصورة صممه ونفذه المعمارى الشهير سيد كريم أحد رواد التخطيط العمراني في مصر والعالم العربي وله بصمات عالمية في مجال المعمار وهذا القصر كان منارة تنوير في منطقة الدلتا».

واضافت «أما الحدائق المحيطة وأهمها حديقة عروس النيل فتحوى بين جنباتها أشجار معمرة تخطى عمرها 150 عاما ويحظر قطعها».

ومن جانبها قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة الإعلام والثقافة«قصر ثقافة المنصورة تم بناؤه في ستينيات القرن الماضى وصار من ملامح المدينة ومن أهم الوجهات الثقافية والفنية بها ومسجل تراث لدى جهاز التنسيق الحضارى والحدائق المحيطة بها أشجار نادرة ومعمرة ولا يعقل أبدا أن يُهدم كل ذلك من أجل بناء أبراج فهذا التصرف يخالف القانون والمنطق والعقل ونحن في انتظار أن يرد علينا أحد خلال مناقشات اللجنة».