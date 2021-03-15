شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفل زفاف خشية انتشار كورونا في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد على سلامه، رءيس مركز ومدينة قلين، عملية فض حفل زفاف امام المسجد الكبير بمدينة قلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد رئيس المركز والمدينة على متابعة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، ومنع كافة أشكال الاحتفالات، حرصاً على صحة وحياة المواطنين بنطاق المركز، وأنه شكل غرفه عمليات برئاسته والنواب بالمدينه ورؤساء القرى، لمتابعة الالتزام بقواعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأكد سلامه على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين، لكيفية الوقاية من المرض، واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الاماكن، مشيراً إلى أن كافة الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المركز والمدينه في حالة متابعة مستمرة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المركز، مطالباً مواطني قلين بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الارشادات الصحية وطرق الوقاية.

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين

قلين