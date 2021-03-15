شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: مفتي الديار المصرية «مصطلح عثماني».. ويجب تغييره لـ«مفتي مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه يطالب منذ عام 1992 بتغيير اسم شارع سليم الأول، لأن شارع سليم الأول موازي لشارع طومان باي، والأخير قتله سليم الأول بسبب دفاعه عن مصر، ولكن سليم الأول احتل مصر وأهانها.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن سليم الأول والعثمانيين تسببوا في إسقاط الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الاحتلال البريطاني نزع عن مصر السيادة لكن لم يمحوها، وحافظ على وجود الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن جماعة الإخوان المصرية هما بقايا الاحتلال العثماني وفلولهم.

ونوه بأنه يزعل من بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين ويلوم عليهم عندما يقولون مفتي الديار المصرية، فهو مصطلح عثماني، ويجب تغيير ذلك إلى مفتي جمهورية مصر العربية.