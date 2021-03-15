شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بإيداع شاب بلا مأوى دار رعاية في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل «ح.ح.ا» 35 سنة، بلا مأوى، كان يقيم بأحد الشوارع بجوار المستشفى العام، وتم نقله إلى دار معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «كفر الشيخ بلا مشردين» التي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة ،لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.