شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 15 سنة.. «كفر الشيخ بلا مشردين» تجمع بين أب وابنتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أعضاء حملة «كفر الشيخ بلا مشردين» بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، من جمع أسرة مشردة منذ قرابة 15 سنة في شوارع محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ليتم ايداعهم جميعا بدار واحدة بالجيزة.

بدأت القصة بوجود «م.ع»62 سنة من مواليد إحدى قرى محافظة البحيرة يعيش في شوارع دسوق منذ قرابة15 سنة ،له شقيق استغله بتوقيعه على أوراق للاستيلاء على أمواله، كما توفى نجليه وبعد وفاة زوجته ،ونظراً لصدمة أصابته من تصرفات شقيقه وما مر به ترك منزله وأصبح مشرداً، كما تشرد اثنتان من بناته الأربعة.

وطلب المسن من أعضاء فريق الإغاثة عقب نقله لدار رعاية بالجيزة، البحث عن نجلتيه ا.م.ع«40 سنة ،و»س.م.ع«35 سنة ،وهما من ذوي الهمم، وتمكن الفريق من العثور عليهما»،فكانت إحداهن بقرية داخل دسوق والأخرى داخل قرية بالبحيرة،وتم نقلهما لنفس الدار التي بها والدهما ،ولم يتمالك أعضاء الفريق من المشهد الإنساني الذي جمع بين المسن ونجلتيه وبكائهما بعد فراق دام لعدة سنوات.