شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 شيشة وتحرير 42 محضرًا في حملة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.
تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محضر إشغال طريق و15 محضر عدم أرتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد.
وذلك في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
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