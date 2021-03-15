شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 شيشة وتحرير 42 محضرًا في حملة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.

تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محضر إشغال طريق و15 محضر عدم أرتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد.

وذلك في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.