شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة»: الناس أصابها الملل فتراخت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية أن هناك ارتفاعًا في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في بعض المحافظات بشكل طفيف في الفترة الاخيرة، مؤكدًا أن أرقام الاصابات بوجه عام تشهد تذبذبًا منذ شهر مابين 550-650 إصابة يومية.

تابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الأحد، أن الزيادات الطفيفة في بعض المحافظات لا تدعو للقلق وأعتقد أن أسباب ذلك يعود لملل الناس من الاجراءات الاحترازية في الشارع المصري الامر الذي أدى إلى شيوع حالة من التراخي في تطبيق تلك الاجراءات حيث تراجع استخدام الكمامات بالاضافة لزيادة المناسبات الاجتماعية في بعض المحافظات مما أدى إلى إرتفاع الاصابات بشكل طفيف«.

حول أسباب زيادة حدة الاصابات مؤخرًا، قال: «لاحظنا في الفترة الأخيرة رغم توافر البرتوكول العلاجي المعلن من قبل الصحة إلا أن بعض الناس يقومون بشراء أدوية بشكل منفرد أو تلقي العلاجات في عيادات خاصة عبر أدوية خارج البرتوكول التابع لوزارة الصحة».

ناشد المواطنين بضرورة التوجه لاقرب منشاة حكومية قرب سكنه حال شعوره ببعض الاعراض الخاصة بالفيروس وذلك لتلقي العلاج المناسب قائلًا: «توجه المواطن للمنشات الحكومية سيضمن أمرين للمواطن أولهما أنه سيحصل على العلاج المناسب وبرتوكول وزارة الصحة الذي أثبت فعاليته لانه يخضع للمراجعة الدورية طبقا لاساتذة الجامعات والمختصين وثاني الفوائد أن المواطن سيكون ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة مرضى العزل المنزلي عبر دعم صحي من فريق المتابعة المنزلية خاصة أن نسب الشفاء لمرضى العزل المنزلي المتابعة من قبل فريق وزارة الصحة مرتفع جدًا».

https://www.facebook.com/watch/?v=223680196164485