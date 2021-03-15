شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: تطعيم من 1000 إلى 2000 مواطن يوميا بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة، كل مصاب بفيروس كورونا يقوم بعدوة شخص أخر وينقل اليه الفيروس، لافتة أن المصابين بالفيروس يجب عليهم اتباع جميع الإرشادات اللازمة حتى لا يقومون بنقل العدوي لأشخاص آخرين.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناه " دي أم سي "، أن عدد المواطنين الذي يجرى تطعيمهم يوميا، يكون في حدود من ألف إلى ألفي مواطن: «مع الوقت الأرقام هاتزيد وهايكون فيه ثقة أكبر ويزداد عدد المطعمين خلال الفترة اللي جاية».

وأضافت عاصم، كنا نتوقع أن يكون الإصابات اقل من ذألك في الموجة الثانية ، مشيرة أن المواطنين يجب عليهم أن يكون عليهم دور إيجابي أكبر وهذا للتحكم في عدد العدوي .

وأوضحت عاصم، التطعيم ضد فيروس كورونا حتي يقوم بعمل مناعة لدي أكبر قدر من المواطنين مازال إمامة وقت ولا شيء أمامنا الآن سوي الالتزام بالإجراءات الوقائية حتي لا يكون هناك زيادة في الإصابات الفترة المقبلة.

وأشارت أنه لم يتم رصد أية آثار جانبية بخصوص لقاح أسترازينيكا على متلقيه، كما حدث في عدد من دول العالم، حيث إنه من الوارد أن يكون هناك معدلات طبيعية لمشاكلات قد يعاني منها من تم تطعيمه، ومعدل طبيعي آخر للوفاة: «معدل الوفاة 5.75 لكل ألف مواطن، وده معدل طبيعي، والتطعيم على مستوى ملايين وارد جدا يكون ليه آثار جانبية».