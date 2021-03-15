شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: نسعى لتوقيع بروتوكول لتدريب مجلس الجامعة بالأكاديمية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أهمية البرنامج التدريبى الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن يسعى إلى تعميم التجربة وتوقيع بروتوكول لتدريب أعضاء مجلس الجامعة من نواب رئيس الجامعة وكذلك عمداء الكليات ورؤساء الأقسام .

وأضاف الدكتور منصور حسن فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أنه يسعى أيضا إلى تعظيم الاستفادة من البرنامج بحيث يتم تنظيم دورات أيضا لأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة، وذلك إيمانا بأهمية التدريب والتطوير واكتساب فنون التعامل .

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إلى أن الدورات التدريبية ستكون متبادلة يحضر مجموعة إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلقى المحاضرات وبالتبعية يشارك المدربون بالأكاديمية فى الحضور إلى جامعة بنى سويف وذلك لتعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن.

وواصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، امس الأحد، تنفيذ البرنامج التدريبى لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وذلك فى إطار البرنامج المشترك بين الأكاديمية الوطنية التدريب ووزارة التعليم العالى بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى مجال التدريب اللازم لرجال الدولة فى مختلف الوظائف القيادية والحيوية فى الجامعات المصرية.

ويستهدف البرنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وعددهم 32، وذلك من خلال التدريب المكثف لمدة 5 أيام منذ 11 مارس إلى 15 مارس، ويهدف البرنامج إلى زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى التدريب للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة فى المجتمع.

ويعتمد التدريب على تعزيز قيم التواصل الفعال والذكاء العاطفى والاجتماعى فى تنمية وإدارة النجاح المؤسسى والمعنى ، وأيضا التعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني فى مختلف أوجه الحياة المهنية والحياتية وكيفية استقراء مطالب المستفيدين، وكذلك التأكيد على بعض المعرف الهامة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل كأحد الركائز الهامة للاستقرار والتنمية والتعامل مع وسائل الإعلام شاملا الخطوات التحضيرية للقاءات الإعلامية مع مختلف الوسائل والتمكن من بناء وتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة للمؤسسة.

وتشمل خطة التدريب ورشه عمل عن الذكاء العاطفى ، ورشة عمل عن التواصل الفعال وورشة عمل حول إدارة المشروعات، واخرى عن التعامل مع وسائل الإعلام.