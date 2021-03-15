شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام يكشف تفاصيل وظائف مجلس الدولة ومواعيد التقدم بمنصب "القاضيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب المستشار طة كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أعداد القاضيات المتوقع قبولهن في شغل المناصب المعلنة كمندوب أو نائب بمجلس الدولة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، قائلاً: "سيتم فتح أبواب قبول الراغبات في شغل الوظائف الجديدة اعتباراً من يوم السبت 27 مارس الجارى، وسيبدأ سحب الملفات للراغبات فى ذلك حتى نهاية عمل يوم الخميس 8 إبريل، واعتباراً من يوم 15 إبريل القادم وحتى التاسع والعشرين منه ستكون اكتملت ملفات وطلبات الراغبات في التقدم ومن ثم يتم حصرها، وفي ضوء تلك الطلبات سيتم إجتياز الاختبارات ومطابقة المواصفات لهن بعد إجتيازهن المقابلة الشخصية".

وحول أعداد الوظائف المتاحة قال الأمين العام لمجلس الدولة فى مداخلة هاتفية مع لميس الحديدى علي فضائية On: " المشكلة ليست في الأماكن الشاغرة لكن الأمر يحسمه عدد الطلبات التي ستتقدم بها الراغبات ونحن لم يكن لدينا تصور أوسقف أعلى مغلق لهذه الطلبات المتوقع تقديمها، لكن الأمر سيحدده عدد الطلبات المقدمة من الهيئات للوظيفتين المعلن عنهما".

كان مجلس الدولة قد بادر بتنفيذ توجيه الرئيس السيسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لاتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.