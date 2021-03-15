في 5 نقاط.. محمد علي خير يشرح كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الإعلامي محمد علي خير، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد للبنك المركزي بإتاحة مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تسدد على 30 سنة، وبفائدة 3%، قائلًا: "خبر مهم جدًا".

وقال خير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرئيس يوجه البنك المركزي لإطلاق مبادرة لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويًا.. هذا قرار عظيم للآتي أولًا.. لو حضرتك من متوسطي الدخل من العاملين بقطاعات البنوك والاتصالات والبترول، وعاوز تشتري شقة سعرها كاش مليون جنيه، البنك هيشتري لك الشقة وتسددها مثلًا على 10 سنوات بزيادة 300 ألف جنيه، ثانيًا: لو من محدودي الدخل وهتشتري شقة بـ400 ألف جنيه وعاوز البنك يمولها على 15 سنة الـ400 ألف هتسددهم 580 ألف جنيه على 15 سنة".

وأضاف: "ثالثًا سيتم وضع ضوابط للمبادرة بأن تكون الشقة مبنية وليست تحت الإنشاء وغير مخالفة، وأن يسدد المشتري نسبة من 10 إلى 20% من ثمنها مقدمًا كضمان جدية، رابعًا سينتج عن هذه المبادرة تنشيط السوق العقاري الميت منذ سنتين ع الأقل والسوق العقاري يجر وراءه أكثر من 100 صناعة"ز

وتابع: "خامسًا التمويل يصل إلى 30 سنة وهذا يحدث في كل دول العالم المحترم، لأن مفيش شخص أو شاب لسة بادي حياته بيشيل اتنين مليون جنيه وبيشتري بيهم شقة، سادسًا اتمنى من البنك المركزي يطلق مبادرة مماثلة كي يمتلك المصريون سيارات بالتقسيط المريح وبفائدة معقولة.. مبادرة رائعة وتصب لصالح المواطن".