شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ نهارًا وأمطار .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 14-3-2021 بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 15 مارس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي على كل من القاهرة والوجه البحرى مع وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحري بينما هناك فرص لسقوطها على القاهرة والرياح معتدلة على كلاهما، بينما يسود طقس يكون حار نهارا بارد ليلا غائم جزئيا والرياح معتدلة على شمال الصعيد بينما يكون حار مشمس نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، غائم جزئيا والرياح معتدلة وأمطار خفيفة على بعض المناطق وذلك على السواحل الغربية ،، بينما يكون مائل للدفء نهارا بارد ليلا، غائم جزئيا والرياح معتدلة وأمطار خفيفة على بعض المناطق وذلك على السواحل الشرقية، ويسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا وغائم جزئيا والرياح معتدلة على وسط سيناء بينما يكون حار نهارا بارد ليلا غائم جزئيا والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

- حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -