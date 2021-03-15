شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة الى 9 درجات .. حالة الطقس من الاثنين 15 مارس إلى السبت 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 15 مارس إلى السبت 20 مارس 2021 حيث جاءت كما يلي :

- حالة الطقس الإثنين 15 مارس 2021 :

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة (20% تقريبا)

امطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا)

- حالة الطقس الثلاثاء 16 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

- حالة الطقس الاربعاء 17 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

- حالة الطقس الخميس 18 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 19 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس اعتبارا من السبت 20 مارس 2021 :

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 8 إلى 9 درجات ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا

- حالة الطقس من الاثنين 15 مارس 2021 إلى السبت 20 مارس2021

